Genç Sporcuların Hedefi Altın Madalya

Afyonlu güreşçi kızlar Türkiye ve Dünya Şampiyonası için hummalı bir şekilde çalışıyor.



Sinanpaşa İlçesi, Taşoluk beldesinde kurulan spor kulübü bünyesinde 10 güreş sporcusu genç kızın hedefi Türkiye ve Dünya şampiyonalarında derece elde etmek.



Beldedeki güreş takımının antrenörü Yakup Yağcı da güreş takımındaki 30 sporcudan 10'nun şampiyonaya hazırlandığını dile getirdi.



8 yıldır güreş sporuyla ilgilenen milli sporcu Hava Konca ise ailesinden büyük destek gördüğünü anlattı.



10 Güreş sporcusu genç kızın hedefi 17 Yaş Altı Türkiye ve dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak.