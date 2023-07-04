Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 Gençlik Kampları açılış töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Gençlik Kampları'nın açılışında, şu sözleri söyledi:

- Bizim petrolümüz yok ama esas insan kaynağımız var. Bütün alanlarda güçlü bir gençlik geliyor. Vatanını seven, dertleri paylaşan güzel bir gençlik geliyor.

Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kamplarının açılış programına katıldı.

Türkiye'nin ilk kadın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Sarıyer Rumelifeneri'ndeki Marmaracık Gençlik Kampı'na gelen Bakan Bak, kampta bulunan genç kızlarla buluşurken, çevrim içi bağlantıyla Antalya, Manisa, Kırşehir ve Samsun'daki gençlik kamplarının açılışını da yaptı.

Bir konuşma yapan Bakan Bak, gençlerle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Bizim dönemimizde bu gençlik kampları yoktu, faydalanamadık. Bakanlığımızın 50'ye yakın gençlik kampı var. Yaz, kış ve tematik olmak üzere çeşitli şekillerde oluşuyor. Daha önce de görev yaparken bu kampların pek çoğunda gençlerle beraber bulundum. Şimdi de Türkiye Yüzyılı dönemindeyiz. Eski bir akademisyenim, mühendisim, sporun içinden geliyorum. Tabii ki gençlerle heyecanlarını paylaşan ve pek çok şeyi başaracaklarına inanan bir bireyim.

"KAMPLARDA ÇOK ŞEY KAZANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle gençler ve hanımlara çok değer verdiğini, bu nedenle bakanlıkta bakan yardımcısının bir kadın olması hususunda birlikte karar verdiklerini ve bunun çok iyi bir karar olduğunu kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, burslarıyla okumuş, pek çok şeyi kendisinden öğrenmiş bir ustanın çırağıyım. Bize öğrettiği en önemli şey öz güven. Ben yüksek lisansa gittiğimde, 'Bir Türk genci öncelikle öz güvenli olmalı' demişti. Her şeyde, 'Hayır biz daha iyiyiz' demeliyiz. Gençlerimiz de çok çok yetenekli, başarılı. Birinci konu öz güven. Biz yaparız ve bu ülke başarır. Cumhurbaşkanımız bizlere, gençlere bunu öğretti. Seçilme yaşını 18'e indirdi. En genç milletvekilleri bizde. Dolayısıyla gençlere değer veren, önlerini açan bir lider. Kamplarda çok şey kazanacaksınız ve güzel şeyler paylaşacaksınız. Burada emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Manisa, Samsun, Kırşehir ve Antalya'ya da selamlar. Sizleri çok seviyoruz, kamplarımız hayırlı olsun. Burada güzel dostluklar biriktirin. Para kazanılır ama dostluklar çok çok daha kıymetli.

"VİCDANINIZI DİNLEYİN HEYECANINIZI PAYLAŞIN"

Bu ülkenin gençlerine öz güven kazandırmayı amaçladıklarını ve bakanlıklarının gençlerin bakanlığı olduğunu dile getiren Bak, şu şekilde konuştu:

- Bu platformu oluşturan Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve yüce millete hizmet etmek çok büyük gurur veriyor. Sizler de yarın bizim pozisyonlarımızda olacaksınız ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceksiniz. Güçlü Türkiye'nin ayak sesleri geliyor. Bizim petrolümüz yok ama esas insan kaynağımız var. Bütün alanlarda güçlü bir gençlik geliyor. Vatanını seven, dertleri paylaşan güzel bir gençlik geliyor.

Gençlerin vicdanlarına göre hareket etmesi ve paylaşımcı olmasının önemine değinen Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

- Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Sevgi ve samimiyet varsa bir yerde, gerisi zaten gelir. Her zaman ailelerinize, dostlarınıza karşı vicdanınızı çok çok sorgulayın, onu dinleyin, bu çok önemli. Heyecanlarınızı paylaşın. Duygularınızı saklamayın. Hedeflerinizi paylaşın, hayallerinizin peşinde koşun. Benim hayalim yüksek mühendis ve siyasetçi olmaktı, oldum.

Çevrim içi bağlantı kurulan diğer illerdeki kamp sorumlularıyla da görüşen Bakan Bak, daha sonra kamp alanında gençlerle birlikte müzik dinledi ve kamp ateşini yaktı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI KOÇOĞLU

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise Bakan Bak'ın kadına değer veren bir bakan olduğunu ve bakanlığı temsilen kampta bulunmanın onurunu yaşadığını söyledi. Koçoğlu, şunları kaydetti: