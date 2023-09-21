Germencik'te heyecan dolu günler kapıda: 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali başlıyor!

Germencik Belediyesi, 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenlemey hazırlanıyor. Festival, 22-23-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, yerel kültürün, lezzetlerin ve sanatın buluşma noktası olacak.

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEK!

Festivalin ilk günü olan 22 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'de sahne alacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici ile başlıyoruz. Onun enerjisi ve unutulmaz performansıyla müziğin tadını çıkaracaksınız.

23 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de sahne alacak olan Ömer Faruk Bostan ile unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkacaksınız. Bostan'ın en sevilen şarkılarıyla geceye renk katacak.

Festivalin kapanışını ise 24 Eylül Pazar günü saat 21.00'de sahne alacak olan Türk rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent ile yapacağız. Sizleri müziğin büyülü dünyasına davet ediyoruz.

Ayrıca, festival boyunca çocuklar için saat 14.00 - 18.00 arasında etkinlik ve şişme oyun grupları kurulacak. Bu sayede küçük misafirlerimiz eğlence dolu anlar yaşayacaklar.

Festival alanında ayrıca Yöresel Ürünler Fuarı ve Selatin Organik Köy Pazarı da ziyaretçileri bekliyor olacak. Bu bölgemizin enfes lezzetlerini ve el emeği ürünlerini keşfetmek için harika bir fırsat sunacak.

Festival boyunca DJ Doğukan Alsay da canlı performanslarıyla müziğin ritmini yükseltecek ve festival alanını coşturacak.

En güzel haber ise şu: Tüm konserler ve etkinlikler ücretsiz! Germencik Belediyesi, bu özel etkinliği tüm halkımızla buluşturarak birlikte keyifli zaman geçirmeyi amaçlıyor.

Unutulmaz bir hafta sonu için Germencik'e gelin, müziğin, kültürün ve lezzetlerin tadını çıkarın. Germencik Belediyesi, herkesi bu muhteşem festivalde buluşmaya davet ediyor!