Gıda denetiminde korkunç manzara! Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir şarküteri işletmesinde ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. Kıyma makinesinin kurtlandığı, et ve süt ürünlerinin bozuk olduğu ve çok sayıda son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlendi. Hijyen açısından tamamen yetersiz olduğu tespit edilen işletme için işlem başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım–5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satıldığı noktalar ile toplu tüketim alanlarında resmi kontrol planı hazırlandı. Bu kapsamda Çanakkale’de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 19 Kasım itibarıyla denetimlere başladı.

ETLER BOZUK ÇIKTI

21 Kasım’da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan bir şarküteride yapılan denetimde, işletmede bulunan et, tavuk eti, süt ve süt ürünlerinin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi nedeniyle bozulduğu tespit edildi. Ayrıca son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulunduğu ve işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını karşılamadığı belirlendi.

KIYMA MAKİNESİ KURTLANMIŞ

Denetimlerde kıyma makinesinin kurtlandığı görüldü. Makinenin içindeki görüntüler ekiplerin müdahalesiyle kayıt altına alındı. Bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler el konularak imha edildi. İmha edilen ürünler arasında 840 kilogram kanatlı eti, 1.169 kilogram kırmızı et ve 112,5 litre süt yer aldı.

42 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Denetim sonucu şarküteri işletmesine yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi. İşletme faaliyetten men edilerek mühürlendi. Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca işletme hakkında Gökçeada Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.