Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-8” operasyonu

Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-8” Operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-8” operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da 18 ayrı adrese "Kalkan-8" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyona 48 ekip, 10 özel harekat olmak üzere toplam 199 personel katıldı.

Operasyonda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el kondu.

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# göçmen kaçakçılığı
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