Gökyüzüne bakmayı ihmal etmeyin! Meteor yağmuru Türkiye'den de gözlenebilecek

Perseid meteor yağmuru bir diğer adıyla yıldız kayması, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede gözlemlenebilecek.

Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları arasında Nasa tarafından “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak kabul ediliyor

Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos 2023 ile 13 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te görülebilecek.

Gök taşı yağmurunu izlemek isteyenler şehir ışıklarından uzak alanlarda çıplak gözle izleyebilir.