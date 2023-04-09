Gümüşhane'de işçileri taşıyan servis takla attı: Bir işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de, kireç fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsünün takla atması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; minibüsün yoldan çıktığı, beraberindeki toz bulutuyla takla attığı anlar yer aldı.