Gümüşhane'de işçileri taşıyan servis takla attı: Bir işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de işçileri taşıyan minübüs takla attı. Bir işçi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Gümüşhane'de işçileri taşıyan servis takla attı: Bir işçi hayatını kaybetti
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Gümüşhane'de, kireç fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsünün takla atması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; minibüsün yoldan çıktığı, beraberindeki toz bulutuyla takla attığı anlar yer aldı. 

Kaynak: DHA

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