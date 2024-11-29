Güngören’de çökme: İki kişi göçük altında!

İstanbul Güngören'deki Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında kısmi bir çökme meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Güngören’de çökme: İki kişi göçük altında!
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İstanbul Güngören'deki Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında kısmi bir çökme meydana geldi.

Olayda iki işçi göçük altında kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.

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