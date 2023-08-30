Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Güngören ilçesinde akşam üstünde kahveye bir grup kişinin silahlı saldırması sonucu çatışma yaşandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Güngören’de bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırı sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahla rastgele ataş etti. O sırada kahvehanede bulunan kişiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganlardan birini kaçarken kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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