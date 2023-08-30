Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Güngören ilçesinde akşam üstünde kahveye bir grup kişinin silahlı saldırması sonucu çatışma yaşandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Editör: Süleyman Daban
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Güngören’de bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırı sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahla rastgele ataş etti. O sırada kahvehanede bulunan kişiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganlardan birini kaçarken kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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