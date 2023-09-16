Güngören'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güngören'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Güngören'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Güngören'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban

Güngören'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı ile ilgili alınan bilgiye göre, Signatullah U, Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Signatullah U. ayağından yaralanırken, bir binanın doğal gaz servis kutusu kurşun isabet etmesi sebebiyle parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın doğal gazı kesildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # güngören # silahlı saldırı
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