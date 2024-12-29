Gürcistan'da deprem: Kars'tan hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Gürcistan'da 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve Kars'tan hissedildiğini bildirdi.

Gürcistan'da deprem: Kars'tan hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da saat 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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