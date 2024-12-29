Gürcistan'da deprem: Kars'tan hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Gürcistan'da 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve Kars'tan hissedildiğini bildirdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da saat 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars)
Tarih:2024-12-28
Saat:14:43:59 TSİ
Enlem:41.32139 N
Boylam:43.96778 E
Derinlik:4.96 km
Detay:https://t.co/NaCwe06bg4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi