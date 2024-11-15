Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldüren katilden akılalmaz savunma

Olay, Şahinbey’deki bir mahallede meydana geldi. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynarken, mahalledeki manav dükkanının sahibi Mühsün Taşkın tarafından "fazla ses yaptığı" gerekçesiyle pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Sanığın Savunması: Çocukları Korkutmayı Amaçladım

Taşkın, duruşmada, çocukları korkutmak amacıyla ateş açtığını savunarak, "Ben çocukları Suriyeli zannediyordum, Türk çocuklarının bu kadar terbiyesiz olduğunu düşünmedim" dedi. Taşkın, "Amacım çocukları korkutmaktı. O gün dükkanımın önünde 5 çocuk vardı ve bana taş atıyorlardı. Ben sadece korkutmak istedim, çocuğun öldüğünü bilmiyordum" diyerek olayın kazara gerçekleştiğini iddia etti.

Emir Baki Bayındır’ın Ailesi: En Ağır Cezayı İstiyoruz

Sanığın ifadelerine tepki gösteren Emir Baki Bayındır’ın ailesi, oğullarının kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirtti. Anne Tülay Bayındır, "Sanığın söyledikleri tamamen yalan. Görgü tanıkları var ve sanık, oğlumu köşeye sıkıştırıp öldürmüş. En ağır cezayı almasını istiyorum" diyerek, adalet talebinde bulundu. Baba Celal Bayındır da, oğlunun hiçbir şekilde kötü davranışta bulunmadığını ve oyun oynamanın en doğal hakkı olduğunu ifade etti. Bayındır, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Olayın Ardındaki Gerçekler ve Mahkeme Süreci

Olayın ardından açılan dava süreci devam ederken, sanığın daha önce çocuklara patates ve soğan atarak onları rahatsız etmeye çalıştığı ve olayın ardından yaptığı savunmanın bir anlamda kendi pişmanlığını yansıttığı ifade ediliyor. Mahkemede, şüpheli Taşkın'ın verdiği ifadeler ve olayın detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla tanıkların dinlenmesi bekleniyor.