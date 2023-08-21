HAK-İŞ Genel Başkanından Birleşmiş Milletler Barış Gücüne tepki açıklaması

BM'nin KKTC'de yol yapılmasına engel olduğunu söyleyerek tepki gösteren HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yazılı açıklama gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanından Birleşmiş Milletler Barış Gücüne tepki açıklaması
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 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine tepki gösterdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, BM Barış Gücü'nün yakın zamanda Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilerek yapılan Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yoluna izin verdiğini belirtti.

Aynı BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile'de insani amaçlarla gerçekleştirdiği yol çalışmasına engel olmasını eleştiren Arslan, şu ifadeleri kullandı: 

- Bu durum BM Barış Gücü'nün uyguladığı çifte standardın ve yanlı tutumun bir göstergesidir. BM Barış Gücü açıkça yetkisini aşarak, uluslararası hukuku ihlal etmekte ve tamamen insani amaçlarla gerçekleştirilen yol çalışmasına engel olmaktadır. BM'nin KKTC'nin egemenlik haklarına müdahale anlamına gelen bu tavrı kabul edilemez. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, haklı davasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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