HAK-İŞ Genel Başkanından Birleşmiş Milletler Barış Gücüne tepki açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine tepki gösterdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, BM Barış Gücü'nün yakın zamanda Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilerek yapılan Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yoluna izin verdiğini belirtti.

Aynı BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile'de insani amaçlarla gerçekleştirdiği yol çalışmasına engel olmasını eleştiren Arslan, şu ifadeleri kullandı: