Hakkari’de 10 köy ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bugün saat 06.00 itibari ile 10 köy ve 32 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilerek, “Hakkari’de 1 köy, Şemdinli’de 2 köy ve 6 mezra, Yüksekova’da 7 köy ve 26 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor” denildi.