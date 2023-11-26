Hakkari'de Aranan 100 Kişi Yakalandı

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı.

Hakkari'de Aranan 100 Kişi Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-26 Kasım'da il genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan il merkezinde 50, Yüksekova ilçesinde 23, Şemdinli ilçesinde 13, Çukurca ilçesinde 12 ve Derecik ilçesinde de 2 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hakkari # hakkarıi
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