Hakkari'de Aranan 100 Kişi Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-26 Kasım'da il genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan il merkezinde 50, Yüksekova ilçesinde 23, Şemdinli ilçesinde 13, Çukurca ilçesinde 12 ve Derecik ilçesinde de 2 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.