Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de Terör Operasyonu
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör opersyonu
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