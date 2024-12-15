Hakkari'de uçakların ilginç manevrası görenleri şaşırttı

Hakkari'de uçaklar gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Olayın nedeni henüz belirlenemezken şahit olan vatandaşlar şaşırdı. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili pek çok ilginç yorum yapıldı.

Bay köyü ve Sümbül dağı yakınlarında yaklaşık 3,5 saat süreyle yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi. Uçakların çizdiği daire bakarak yorum yapan bazı vatandaşlar, "Uçaklar manevra yapıyor, yok pilot sevgilisine kalp çiziyor, uçak badanaj yapıyor" gibi ilginç tespitlerde bulundular. Bazı vatandaşlar ise "uçaklar duman zehri boşaltıyor" dedi.