Hakkari'de uçakların ilginç manevrası görenleri şaşırttı

Hakkari'de uçakların daireler çizerek uçması gündem oldu. Olayı gören vatandaşlardan ise ilginç yorumlar yapıldı.

Uğur Çam Uğur Çam
Hakkari'de uçakların ilginç manevrası görenleri şaşırttı
Hakkari'de uçakların ilginç manevrası görenleri şaşırttı
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Hakkari'de uçaklar gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Olayın nedeni henüz belirlenemezken şahit olan vatandaşlar şaşırdı. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili pek çok ilginç yorum yapıldı.

Hakkari'de uçakların ilginç manevrası görenleri şaşırttı - Resim : 1

Bay köyü ve Sümbül dağı yakınlarında yaklaşık 3,5 saat süreyle yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi.  Uçakların çizdiği daire bakarak yorum yapan bazı vatandaşlar, "Uçaklar manevra yapıyor, yok pilot sevgilisine kalp çiziyor, uçak badanaj yapıyor" gibi ilginç tespitlerde bulundular. Bazı vatandaşlar ise "uçaklar duman zehri boşaltıyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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