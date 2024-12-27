Halk Ergene için çözüm bekliyor

40 yıl önce su içilen, yüzülen, temiz akan Ergen Nehri şimdi ise kötü koku yayıyor, içindeki fabrika atıkları zehir saçıyor. Dördüncü derece kirli olan nehrin şimdiki haliyle eski halini karşılaştıran bölge halkı acil çözüm bekliyor.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Yayınlanma:

Ergene Nehri yıllar önce nasıl akıyordu? Ekibimiz nehrin kaynak noktalarından birine gitti. 

Trakya’nın can damarlarından biriydi. Su içiliyordu, yüzülüyordu, tarıma can suyu oluyordu. Şimdi nehirden su değil, zehir akıyor.

Ergene Nehri'nin bir çok kaynağı var. Onlardan biri de Kırklareli Kaynarca'dan çıkan su.

4. derece kirli akan nehrin şimdiki haliyle eski halini karşılaştıran bölge halkı acil çözüm bekliyor.

Yenidoğan Çetesi hakkında yeni gelişmeYenidoğan Çetesi hakkında yeni gelişmeYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ergene nehri
Günün Manşetleri
Yeni bilgiler ortaya çıktı
Suriye'de eylemler sonrası HTŞ yönetiminden yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2025 mesajı!
Rusya'dan Ukrayna'yla ilgili "ateşkes" mesajı
Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili açıklama
Hastane yakınına hava saldırısı
14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Narin'in amcası Salim Güran'ın savunması ortaya çıktı
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Şafak vakti 25 adrese baskın
Çok Okunanlar
Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...
8 ilde kar yağışı başlıyor! 8 ilde kar yağışı başlıyor!
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Yoğun kış başlıyor: Kar kapıda! İstanbul ve bu iller dikkat! Yoğun kış başlıyor: Kar kapıda! İstanbul ve bu iller dikkat!