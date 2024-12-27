Halk Ergene için çözüm bekliyor

Ergene Nehri yıllar önce nasıl akıyordu? Ekibimiz nehrin kaynak noktalarından birine gitti.



Trakya’nın can damarlarından biriydi. Su içiliyordu, yüzülüyordu, tarıma can suyu oluyordu. Şimdi nehirden su değil, zehir akıyor.



Ergene Nehri'nin bir çok kaynağı var. Onlardan biri de Kırklareli Kaynarca'dan çıkan su.



4. derece kirli akan nehrin şimdiki haliyle eski halini karşılaştıran bölge halkı acil çözüm bekliyor.



