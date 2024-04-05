Hastanede müdür yardımcısı ile tekniker arasında kavga

Olay, Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Müdür yardımcısı ile tekniker arasında iddiaya göre malzeme alımıyla ilgili olarak kavga çıktı.

Hastanede müdür yardımcısı ile tekniker arasında kavga
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Müdür yardımcısı ile tekniker arasında iddiaya göre malzeme alımıyla ilgili olarak kavga çıktı. 

Hastanede Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile, hastanede protez ortez teknikeri ve aynı zamanda Hep-Sen ilçe temsilcisi olan H.İ.K. arasında iddiaya göre malzeme alımı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.


Kavga neticesinde ile H.İ.K., başına aldığı darbeyle yaralandı. Kavgaya karışan iki taraf, polis merkezine giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tekirdağ # Çorlu # devlet hastanesi # kavga
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