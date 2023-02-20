Hatay'da 6.4'lük deprem sonrası AFAD'dan uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
- Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.
Ayrıca AFAD teyakkuz halinde olduğunu belirtti:
- Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.
Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
⚠️ ÖNEMLİ!— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.
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