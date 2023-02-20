Hatay'da 6.4'lük deprem sonrası AFAD'dan uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.

Ayrıca AFAD teyakkuz halinde olduğunu belirtti:

- Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.