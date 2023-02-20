Hatay'da 6.4'lük deprem sonrası AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı geldi.

Hatay'da 6.4'lük deprem sonrası AFAD'dan uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

- Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.

Ayrıca AFAD teyakkuz halinde olduğunu belirtti:

- Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.

# AFAD
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