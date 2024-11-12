Hatay'da deprem konutu hak sahipliği için ek süre

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların hak sahipliği başvuruları için 2 günlük ek süre verdiğini açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği için ek süre
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, daha önce başvuru yapmayan vatandaşlar, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden yapabilecekler. Hatay'da ise 18 başvuru noktası kuruldu. Başvurular, 21 Kasım saat 00.01'de başlayacak ve 22 Kasım saat 23.59'da sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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