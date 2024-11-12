Hatay'da deprem konutu hak sahipliği için ek süre

Valilikten yapılan açıklamaya göre, daha önce başvuru yapmayan vatandaşlar, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden yapabilecekler. Hatay'da ise 18 başvuru noktası kuruldu. Başvurular, 21 Kasım saat 00.01'de başlayacak ve 22 Kasım saat 23.59'da sona erecek.