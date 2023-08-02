Hatay'da deprem mi oluyor? 4 katlı bina çöktü!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta gerçekleşen depremin etkileri hala sürüyor. Bir bina daha yıkıldı. Bölge halkı deprem paniği yaşamaya devam ediyor. Olay yerine birçok sağlık ekibi ve arama kurtarma yönlendirildi.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLUYOR?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasara uğrayan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Sait Döner Caddesi'nde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen dört katlı bina çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

Kendiliğinden yıkıldığı belirlenen binada inceleme yapan ekipler yaşam belirtisine rastlamadı.

Öte yandan, tedbiren bir süreliğine kapatılan cadde tekrar araç trafiğine açıldı.