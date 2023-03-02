Depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu yakalandı
Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçmak isterken İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararı sonrası, ekipler Tacikistan yetkilileriyle görüşerek Dalkılıç'ın ülkeye alınmayıp geri gönderilmesi talebinde bulundu.
Görüşmelerin ardından, Tacikistan'a alınmayarak aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Dalkılıç gözaltına alındı.
Hatay'da depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu yurt dışına kaçarken yakalandı pic.twitter.com/cctFhHhDfD— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 2, 2023
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