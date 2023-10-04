Hatay'da Depremzedeleri Sağanak Vurdu

Hatay'da depremzedeleri bu kez de sağanak yağış vurdu. Konteynerlerin birçoğu aktı. Kendi imkanlarıyla sorunu çözmeye çalışan yurttaşlar evlerine kavuşacağı günü bekliyor.

Hatay'da Depremzedeleri Sağanak Vurdu
Editör: Hüseyin Güler
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Canlarını kurtaran ancak konteynerlerde yaşam savaşı veren depremzedeler şiddetli yağıştan mağdur oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmur yağdı, konteynerlerden su aktı. Vatandaş şikayetçi. Depremzedeler geçici önlem aldı, akan yerlere naylon çekti.

Depremzedeler bir an önce yapılacak yeni evlerine geçmeyi istiyor.

Depremden sonra başka illere giden ancak okul açıldığı için Hatay'a dönenler oldu. 2 depremzede depremden önce yaşadığı yeri belgelendiremeyince konteyner alamadı.

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