Hatay'da Depremzedeleri Sağanak Vurdu

Canlarını kurtaran ancak konteynerlerde yaşam savaşı veren depremzedeler şiddetli yağıştan mağdur oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmur yağdı, konteynerlerden su aktı. Vatandaş şikayetçi. Depremzedeler geçici önlem aldı, akan yerlere naylon çekti.

Depremzedeler bir an önce yapılacak yeni evlerine geçmeyi istiyor.

Depremden sonra başka illere giden ancak okul açıldığı için Hatay'a dönenler oldu. 2 depremzede depremden önce yaşadığı yeri belgelendiremeyince konteyner alamadı.