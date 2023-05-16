Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde, depremzedelerin konaklaması için kurulan çadır kentte, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler, tedirginlik yaşadı. Halkın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.