Hatay'da dinamitle bina yıkımı yapıldı! Hatay'da depremin yıkıcı etkileri yok olmaya devam ediyor

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16’şar katlı iki bina dakikalar içinde yok oldu.

Hatay'da dinamitle bina yıkımı yapıldı! Hatay'da depremin yıkıcı etkileri yok olmaya devam ediyor
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Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16’şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından oluşan enkaz da, dron ile havadan görüntülendi.

HATAY'DA DİNAMİTLE YIKIMLAR BAŞLADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde 16’şar katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hatay # deprem # Kahramanmaraş # Bina
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