Hatay'da enkaz altındaki kadın 204 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 204. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Muna Dabul kurtarıldı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Burçak Apartmanı'nda enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadını binanın enkazından kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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