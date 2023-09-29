Hatay'dan Geriye Moloz Dağları Kaldı “Bunlar Bizim Evlerimizin Molozları”

Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da enkazın büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla farklı noktalarda devasa moloz dağları oluştu.

Hatay'dan Geriye Moloz Dağları Kaldı “Bunlar Bizim Evlerimizin Molozları”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Asrın felaketiyle yerle bir olan Antakya’da enkazın büyük çoğunluğu kaldırıldı. Kent merkezinde binalardan çıkan molozlarda ilçe dışında insan yaşantısından uzak farklı noktalarda toplanıyor. Dağ halini alan molozlar, bölge halkı içinde kazanç kapısı olmuş durumda. Para kazanmak için molozlarda bulunan demirleri ayrıştıran depremzede vatandaşlar, evlerinin enkazında kazanç aramanın hüznünü yaşıyor.

Hatay'dan Geriye Moloz Dağları Kaldı

Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Vedat Yitik, “Büyük bir deprem yaşadık. Deprem değildi adeta kıyameti yaşadık biz o gün. İşimiz, evimiz ve hiçbir şeyimiz kalmadı. Devletimiz bize yardımcı oluyor ama yetmiyor.

Hatay'dan Geriye Moloz Dağları Kaldı “Bunlar Bizim Evlerimizin Molozları” - Resim : 1Depremden önce borcum vardı, çalışıp onları ödüyorum. Ekmeğimizi sağ olsun veriyor devletimiz. Bunlar bizim evlerimizin molozları, Hatay’ın. Rabbim kimseye yaşatmasın, biz yaşadık. Çok üzücü bir durum, yaşayan bilir” dedi.

Hatay'dan Geriye Moloz Dağları Kaldı “Bunlar Bizim Evlerimizin Molozları” - Resim : 2
Devlet tarafından her türlü imkanın sağlandığına dikkat çeken Tahir Yitik, “Anlatılacak bir şey değil, canımızın derdine düştük. Depremin ilk günleri çok zor durumdaydık. Yaşanacak bir şey değildi, kıyameti yaşadık. Evler yıkıldı, enkazda kaldık.

Hatay'dan Geriye Moloz Dağları Kaldı “Bunlar Bizim Evlerimizin Molozları” - Resim : 3Devletimiz sağ olsun, her türlü imkanı sağladı bize. Şuan molozlar dökülüyor, bizde ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Burası yıkılan evlerimizin molozları. Acılarım var, üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

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