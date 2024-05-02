Hatay'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış hayatı da olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.