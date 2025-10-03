Hataylı balıkçılar sorunlarla boğuşuyor

Mavi denizle buluştular, bereketli sezon için ağlarını attılar, tezgahlarını balıklarla süslediler ancak bekledikleri gibi olmadı.

Hatay Antakya balıkçılar çarşısında işler iyi gitmiyor. Bitmeyen inşaatlar, bozuk yollar, tam anlamıyla onarılmayan alt yapı satışları aksatıyor.

Sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Az akan su da cabası. Yetkililerden çözüm bekliyorlar.

Balık fiyatları geçen yıla göre çok değişmedi. Fiyatlar 150-450 TL arasında değişiyor.

Daha çok müşteriye ulaşabilmek için bir an önce yolların yapılmasını istiyorlar.