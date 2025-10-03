Hataylı balıkçılar sorunlarla boğuşuyor

Hataylı balıkçıların sorunları çözülemedi. Deprem nedeniyle zarar gören alt yapı tam anlamıyla onarılamadı. Barınaklarda sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve az akan su mağduriyet yaratıyor. Balıkçıların taleplerine kulak verelim.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma:

Mavi denizle buluştular, bereketli sezon için ağlarını attılar, tezgahlarını balıklarla süslediler ancak bekledikleri gibi olmadı.

Hatay Antakya balıkçılar çarşısında işler iyi gitmiyor. Bitmeyen inşaatlar, bozuk yollar, tam anlamıyla onarılmayan alt yapı satışları aksatıyor.

Sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Az akan su da cabası. Yetkililerden çözüm bekliyorlar.

Balık fiyatları geçen yıla göre çok değişmedi. Fiyatlar 150-450 TL arasında değişiyor.

Daha çok müşteriye ulaşabilmek için bir an önce yolların yapılmasını istiyorlar.

Dicle Nehri can çekişiyor: Kuraklık ve kirlilik balıkları öldürüyorDicle Nehri can çekişiyor: Kuraklık ve kirlilik balıkları öldürüyorYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Hatay balık hatay
Günün Manşetleri
Zam şampiyonları belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası
Son dakika: Kütahya'deprem! Son dakika: Kütahya'deprem!