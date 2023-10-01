Hava Gösterileri TEKNOFEST''in Son Gününde De İlgiyle İzlendi

TEKNOFEST İzmir'de hava gösterileri son günde de ilgiyle izlendi. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali İzmir'in beşinci ve son gününde bu görüntülere sahne oldu.



Nefes kesen hava gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.



Çiğli Havaalanı'ndaki festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler gösteriler sundu.



Zorlu manevraları başarıyla yapan pilotların gösterileri büyük ilgi gördü.



İzleyiciler alkışlarıyla ekiplere destek verdi. Birçok kişi de cep telefonu kameralarıyla unutulmaz anları görüntüledi.



