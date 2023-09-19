Hava sıcaklıkları artacak mı?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yağış görülecek.

Hava sıcaklıkları artacak mı?
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Hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 30, İstanbul'da 28, Antalya'da 33, Adana'da 35, Diyarbakır'da 36, İzmir'de 32 Samsun'da 25 dereceye kadar yükselecek.

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