Havalimanında arefe rekoru kırıldı!

Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra, Antalya Havalimanı da bu yılın en yüksek hareketliliğini yaşıyor.

İNŞAAT VE UÇUŞ BİR ARADA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü tarafından yönetilen hava trafiği, Antalya Havalimanı'nda devam eden genişletme çalışmalarına rağmen sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 750 milyon euroluk dev yatırım kapsamında, yolcu kapasitesini 35 milyondan 80 milyona çıkaracak yeni dış ve iç hat terminalleri, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesi gibi inşaatlar sürüyor.

DAKİKADA 1 UÇAK İNİYOR YA DA KALKIYOR

Nüfusu 2,7 milyon olan Antalya'nın, bayram boyunca yerli ve yabancı 1 milyondan fazla tatilciyle 4 milyon kişiye ulaşacağı açıklandı. Tüm güvenlik önlemleri ve hazırlıklar bu doğrultuda yapıldı. Tatilcilerin 4-5 günlük planlar yaptığı Antalya'da en yoğun hareketlilik havalimanında yaşanıyor. Arife günündeki uçak trafiği 1100'e ulaştı. DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'nün koordinasyonunda, bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken, havalimanında neredeyse dakikada bir uçak iniş yapıyor veya havalanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir günde hizmet verilen yolcu sayısı 200 bine ulaştı. Arife günündeki uçak ve yolcu trafiği, bu yılın en yüksek rakamları oldu.