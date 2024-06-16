Havalimanında arefe rekoru kırıldı!

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye'de en yoğun talebin yaşandığı yerlerden biri olan Antalya'nın turistik bölgeleri Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos ve Adrasan ile Demre ve Kaş-Kalkan, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Havalimanında arefe rekoru kırıldı!
Editör: Yağmur Biçen
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Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra, Antalya Havalimanı da bu yılın en yüksek hareketliliğini yaşıyor.

İNŞAAT VE UÇUŞ BİR ARADA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü tarafından yönetilen hava trafiği, Antalya Havalimanı'nda devam eden genişletme çalışmalarına rağmen sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 750 milyon euroluk dev yatırım kapsamında, yolcu kapasitesini 35 milyondan 80 milyona çıkaracak yeni dış ve iç hat terminalleri, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesi gibi inşaatlar sürüyor.

DAKİKADA 1 UÇAK İNİYOR YA DA KALKIYOR

Nüfusu 2,7 milyon olan Antalya'nın, bayram boyunca yerli ve yabancı 1 milyondan fazla tatilciyle 4 milyon kişiye ulaşacağı açıklandı. Tüm güvenlik önlemleri ve hazırlıklar bu doğrultuda yapıldı. Tatilcilerin 4-5 günlük planlar yaptığı Antalya'da en yoğun hareketlilik havalimanında yaşanıyor. Arife günündeki uçak trafiği 1100'e ulaştı. DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'nün koordinasyonunda, bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken, havalimanında neredeyse dakikada bir uçak iniş yapıyor veya havalanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir günde hizmet verilen yolcu sayısı 200 bine ulaştı. Arife günündeki uçak ve yolcu trafiği, bu yılın en yüksek rakamları oldu.

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# Kurban Bayramı # arefe
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