Havaya ateş açanları uyardı, vurularak öldürüldü!

İddiaya göre, Ahmet Durak yoldan geçtiği sırada bir araçtan havaya ateş açıldığını gördü. Durak, şahısları uyarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheliler, Durak’a tabanca ile ateş açtı.

O sırada yoldan geçen R.H. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Durak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Durak’ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.