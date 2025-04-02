Havaya ateş açanları uyardı, vurularak öldürüldü!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Havaya ateş açanları uyardı, vurularak öldürüldü!
Yayınlanma:

İddiaya göre, Ahmet Durak yoldan geçtiği sırada bir araçtan havaya ateş açıldığını gördü. Durak, şahısları uyarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheliler, Durak’a tabanca ile ateş açtı.

O sırada yoldan geçen R.H. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Durak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Durak’ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Komşusu ihbar etti: Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın başı dertte!Komşusu ihbar etti: Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın başı dertte!Gündem
havaya ateş açma hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı
İstanbul'un kabusu geri döndü
'Boykot çağrıları milli sermayeyi hedef alıyor'
Bayram tatilinde acı bilanço!
CHP'nin boykot çağrısına tepki
Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!
2025'in ilk üç ayında kaybettiğimiz sanatçılar
Doğu Perinçek partisinin bayramlaşmasında konuştu
Bakan Tunç'tan Silivri'deki tutuklularla ilgili açıklama
Bakan Hakan Fidan, Fransa’yı ziyaret edecek
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor!
Whatsapp'tan şok karar! Whatsapp'tan şok karar!
Benzine bir darbe daha! Benzine bir darbe daha!