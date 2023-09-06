HDP'nin Türk Voleybol başarısı hazımsızlığı!

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü yaptığı paylaşım ile A milli voleybol takımımızı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan ve Türkiye'ye kazandırdığı başarılara bir yenisini daha ekleyen milli takımımız için bu başarı bize ait değildir sözlerini kullandı. İşte HDP'li milletvekilinin o tepki alan paylaşımı:

HDP'NİN TÜRK VOLEYBOL BAŞARISI HAZIMSIZLIĞI!

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ FERHAT ENCÜ KİMDİR?

5 Ağustos 1985'te Şırnak, Roboski’de doğdu. Lise mezunu olan Encü, çok iyi düzeyde Kürtçe biliyor. 28 Aralık 2011'de, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Ortasu/Roboski ve Gülyazı/Bujeh köylerinden 28'i aynı aileden 34 kişi savaş uçaklarının bombardımanıyla öldürüldü. Encü de Roboski katliamında 11 yakınını kaybetti. Ferhat Encu, Roboski katliamından 16 Ağustos 2012’ye dek aynı suçlamayla altı kez gözaltına alınıp bırakıldı.

Altıncı kez “sehven oldu” denilerek bırakılınca tazminat davası istemiyle mahkemeye başvurdu. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi, "hakkında soruşturma olduğu" gerekçesiyle talebini reddederek, Encü'nin tekrar gözaltına alınmasının yolunu açtı. Encü o dönem de bianet’e konuşmuş, “Adalet arayışım rahatsız etti” demişti.

Encü hakkında soruşturmalar açılırken, Genelkurmay Askeri Savcılığı, 7 Ocak’ta Roboski katliamıyla ilgili takipsizlik kararı verdi.

7 Haziran seçimlerinde, 25. Dönemde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili seçildi. Ardından yapılan 1 Kasım seçiminde de 26. Dönem HDP Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Meclis’te, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi.

4 Kasım 2016'da evleri basılarak gözaltına alınan HDP eş genel başkanlarının da dahil olduğu 12 milletvekili arasında yer alıyordu. İstanbul'dan gözaltına alınarak soruşturmanın başlarıldığı Şırnak'a götürüldü. Hakkında "Halkı askerlikten soğutma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri yasak bölgelere girmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs "suçlamasıyla fezleke bulunuyor.