Hem Öğreniyorlar Hem Üretiyorlar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde odağında kadınların yer aldığı örnek bir proje hayata geçirildi.



Binlerce kadına umut olan Yunusemre Belediyesi Üreten Eller Mağazası, özellikle yine kadınların özel ve yoğun ilgisi ile büyük bir dayanışması hareketine dönüştü.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, binlerce kadının aile bütçelerine katkı sunmalarının önemli olduğunu anlattı.



