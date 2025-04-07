Hemzemin geçitte feci kaza!

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, şehirde büyük üzüntüye neden oldu. Saat 09.30 sıralarında, Girne Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte bir şahsa tren çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgede incelemeler sürüyor.