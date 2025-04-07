Hemzemin geçitte feci kaza!

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir şahıs trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hemzemin geçitte feci kaza!
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Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, şehirde büyük üzüntüye neden oldu. Saat 09.30 sıralarında, Girne Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte bir şahsa tren çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgede incelemeler sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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