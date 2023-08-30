Horasan Erenleri Külliyesi için ilk adım! Temel atmak için gün sayıyorlar

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılacak Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin temeli atılıyor.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen arsada inşa edilecek küllüye, ibadethane’nin yanında, derslikler, yatakhane, yemekhane, gasilhane ve kütüphaneyi de kapsayacak.

2 Eylül Cumartesi günü temel atma töreninin gerçekleşeceğini belirten Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Külliye’nin Ahmet Yesevi’den Hacı Bektaş’a uzanan Alevi inancının gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmasında önemli rol üstleneceğine dikkat çekti.

Külliye projesinin, Ahmet Yesevi'nin dört kapı, kırk makam felsefesiyle oluştuğunu söyleyen Şahin, yapının mimari detaylarının, Horasan irfanını temsil ettiğini vurguladı.

Aleviler içerisinde yaratılmak istenen Türkiye karşıtı bozguncu faaliyetlere karşı mücadele veren Horasan Erenleri Federasyonu’nun ev sahipliği yapacağı temel atma törenine geniş bir katılım olmasını bekleniyor.