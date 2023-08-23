Hurdadan sanata! İranlı sanatçı harika eserler bırakıyor
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş hurda parçaları ile yaptığı eserlerle herkesin beğenisini kazanıyor.
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla maske, hayvan heykelleri, oyuncak ve süs eşyaları tasarlıyor.
650 KİLOLUK VAN KEDİSİ HEYKELİ YAPTI
Daha önce hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van kedisi heykeli yapan 3 çocuk babası Mutii, atölyesinde hurda parçalarla 100'e yakın maske, tavuk, horoz, sincap, arı, kartal, geyik gibi hayvanların heykelleri ile süs eşyaları tasarladı. Heykelleri satarak ailesini geçindiren Mutii, aynı zamanda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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