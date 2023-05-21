Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00-20.00 arasında Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri; İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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