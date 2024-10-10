İçişleri Bakanlığından Mersin'de kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama

Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Daire Başkanlığınca Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığının tespiti üzerine Mersin Valiliği koordinasyonunda emniyet birimlerinin ve öğrenci yurdunda görevli ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet ve olayın olmadığı anlaşılmıştır. Bu tür provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 15 hesapla ilgili olarak 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmış ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığınca 15 hesap yöneticisi hakkında işlemlere başlanmıştır." denildi.

Siber devriyelerin, sosyal medyadaki siber zorbalıklarla, sapkın düşünce akımlarıyla, kadına şiddet eğiliminde olanlarla mücadele ettiği gibi, yalan bilgileri yayanlarla, dezenformasyon yapanlarla da mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak kahraman güvenlik güçlerimizle halkımızı huzursuz edenlerle, sokaklarımıza korku salmaya çalışanlarla, güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.