Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavgada çok fazla yaralı var

Iğdır'da iki aile arasında husumet bulunan ailelerin mensupları, Iğdır Devlet Hastanesinde karşılaştı.

Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, biri kadın iki kişi ile hastanenin özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Hastanedeki kavganın merkeze bağlı Gürpınar köyünde duyulması üzerine, burada yaşayan her iki ailenin fertleri taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga etti.

Aileler arasındaki kavgada da 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde jandarma, hastanede ise polisler güvenlik önlemleri aldı.