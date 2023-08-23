İHA Hatay'da hasarlı evlerden hırsızlık yapanları tespit etti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İHA Hatay'da hasarlı evlerden hırsızlık yapanları tespit etti
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Odabaşı Mahallesi'nde 5 kişinin hasarlı binalara girip dairelerin malzemelerini söktükleri tespit edildi.

Hasarlı binalardan eşya çıkaran şüphelilerin bu malzemeleri, birlikte geldikleri 2 araca yükledikleri belirlendi.

İHA ile izlenen 5 şüpheli ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine ekiplerce suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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