İHA Hatay'da hasarlı evlerden hırsızlık yapanları tespit etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Odabaşı Mahallesi'nde 5 kişinin hasarlı binalara girip dairelerin malzemelerini söktükleri tespit edildi.

Hasarlı binalardan eşya çıkaran şüphelilerin bu malzemeleri, birlikte geldikleri 2 araca yükledikleri belirlendi.

İHA ile izlenen 5 şüpheli ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine ekiplerce suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.