İkbal Uzuner’in babası: "Kızımın psikolojisini bozdu, 1,5 yıldır görüşmüyorlardı"

Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı Ayşenur Halil’i daha sonra da surlarda İkbal Uzuner’i öldürdü. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı, ailelerin de ifadesine başvuruldu.

Semih Çelik’in surların üzerinde vahşice öldürdüğü İkbal’in babası Hasan Uzuner, emniyetteki ifadesinde kızının durumunu ve olay gününü anlattı. Uzuner, Semih Çelik’in rahatsız ettiği kızlarını korumak için okulu bile değiştirdiğini, kızının bozulan psikolojisini düzeltmek için psikoloğa gönderdiklerini söyledi. Baba, son bir buçuk yıldır kızının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

‘KEDİYLE İLGİLENİRKEN PSİKOLOJİSİ DÜZELDİ’

Uzuner şunları anlattı: “Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi.”

‘ARTIK KIZINIZI RAHATSIZ ETMEYECEK’



Semih Çelik’in annesi ile de konuştuklarını ifade eden baba Uzuner “Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık. Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı.” dedi.

‘TELEFONU BİR ERKEK AÇTI’

Olay günü yaşananları ise şöyle aktardı: “Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık.”

Baba daha sonra surların altındaki kalabalığı fark ettiklerini, buraya doğru yürüdüklerini sonrasında kızının başına gelenleri fark ettiklerini belirtti.

SEMİH'İN BABASI DA İFADE VERDİ

Semih Çelik’in babası Adem Çelik de ifadesinde bildiklerini anlattı. Baba Çelik’in ifadesi şöyle:

‘KIZDAN UZAK DURSUN’

"Bir oğlum bir kızım var. Kayınpederimin evinde oturuyoruz. Pandemiden önce Semih Lise 3'te okuduğu sırada, öğretmeni çağırıp bize bir arkadaşını söyleyerek 'Ondan uzak dursun' demişti.

“O dönemde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk.

“Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine 'neden böyle düşünüyorsun' dediğimde 'okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu. Dışarıdan okuyup liseyi bitirdi.

‘İKBAL’İN ANNESİ ARADI: BERABER İNTİHAR EDECEKLERMİŞ’

“1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik. Bu konuda Çocuk Şube'de ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. Psikolojik ilaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı.

‘KASAPLIĞI ÖĞRENDİ’

“Bir süre sonra kasap olmak istedi. Kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu.

‘İKİ YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYOR’

“Kendisi 2 yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nerden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktu.

“Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde, çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk.

‘BİR YIL ÖNCE AYŞENUR’LA SEVGİLİ OLDULAR’

“Semih, yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı. Bundan 1 yıl kadar önce Semih, bıraktığı liseden sınıf arkadaşı Ayşenur Halil isimli kızla çıkmaya başladı. Ayşenur Pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12:00 -17:00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı.

‘ANKARA’YA GİTTİK DÖNDÜK’

Semih, ablası ve annesiyle birlikte ablasının üniversite kazandığı Ankara'ya gitti. Annesi orada kaldı, Semih geldi. 1 hafta kadar evde ikimiz yaşadık. Ben işe gittiğimde Semih de evde tek başına telefonuyla vakit geçiriyordu. Sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Hava almak için dışarı çıkmazdı.

‘AYŞENUR EVDE, GELME’

“Olay günü yani 4 Ekim Cuma günü saat 05:30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım, sabah 10:44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e, 'Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana 'Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba’ dedi.

‘EVE GELİNCE POLİSLERDEN ÖĞRENDİM’

“Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak 'Polisler evde, çabuk eve geç' dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim.

‘DOKTORUN YAZDIĞI İLAÇLARI İÇMEDİ’

“Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu.

‘BENİM GÖRDÜĞÜMÜ GÖREMİYORSUN’

“2023 yılı kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine 'Hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek, 'Hayır, kapatma camı' diyerek, eliyle gökyüzünü işaret ederek, 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de 'Karanlık, bir şey görmüyorum' dedim. Kendisi de bana 'Sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi.

‘O KADAR UZUN YAŞAMAYACAĞIM’

“Bu yaz evde otururken, 'Baba, gideceğim yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün?' dedi. Ben de kendisine 'Rabbimiz canı ben verdim, ben alırım, intihar günahtır diyor' dedim. 'Hayır, öyle bir şey yok. Saçma sapan onlar, sen beni anlayamazsın' dedi. Ben kendisine 'Oğlum önünde bir hayat var' dedim. 'Ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem' dedi. Devamlı bize 'Bu hayat boş' diyordu. Semih, sadece Ayşenur ile görüşüyordu. Görüştüğü başka bir arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum.

‘KASAPLIK ALETLERİNİ ALMAMA İZİN VERMEDİ’

“Kasaplıktan edindiği et kesme aletlerini odasında tutuyordu. Ben bu aletleri almak istediğimde aşırı sinirlenerek 'Sakın dokunma, onlar benim' dedi. Ben de üzerine gidersem kendisine bir zarar verir diye korktuğumdan 'Tamam' dedim.

'OLAY GÜNÜ EŞİM SEMİH VE AYŞENUR İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ’

“Eşimden öğrendiğim kadarıyla olay günü 11:00 sıralarında telefon üzerinden görüntülü Semih'i aramış, Semih ve evde yanında bulunan kız arkadaşı Ayşenur ile görüşmüş. Herhangi bir sorun yokmuş.

‘BİLGİSAYARI İNCELETMEDİ’

Semih hakkında okul öğretmenleri zeki bir çocuk olduğunu, hatta lisede rehber öğretmeni 'Bu çocuk yazılım üzerine yetenekli, bilgisayar alırsanız bu konuda kendisini geliştirebilir' dedi. Semih'e 'O bilgisayarı incelemeye götüreceğim' dediğimde kıyameti kopardı. 'Eve kapanmayacağım' diyerek ağlamaya başladı. Ben de üzerine gitmedim. Bu bilgisayar evimizde değil. Semih kasalı bilgisayarı parça parça internet üzerinden 3 yıl önce sattı.

“Semih'in bilgisayarda ya da telefonu ile hangi sitelere girdiği, kim ya da kimlerle irtibat kurduğu, beyninin kim ya da kimler tarafından yıkanmış olduğu hakkında bilgim yok. 16 yaşına gelmeden önce de imanlı biriydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana 'Neden namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın' da demişti.”