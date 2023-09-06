İnegöl işgalden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor

6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İnegöl, kutlu zaferin 101’inci yıldönümünü kutluyor. Pazar günü dönemin en kanlı çatışmalarının yaşandığı Mustafatepe ile Halhalca Şehitliği bölgesinde yapılan ‘Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü’ ile başlayan 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri, bu sabah 09.30’da gerçekleştirilen resmi törenlerle devam etti.



6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30’da Atatürk Heykeli önünde çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri heykele bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

"İNEGÖL KURTULUŞUN SEMBOLÜDÜR"



Heykel önünde yapılan tören, Belediye Başkanı Alper Taban’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. Toprağa değer katanın üzerindeki yaşanmışlıklar olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Taban şunları ifade etti:

- Toprağı vatan yapan ise uğrana verilmiş canlardır. Bizler asırlarca bu topraklar uğruna canını vermiş bir milletiz. Türk milleti, adil bir dünya için ezelden başladığı mücadelesini, ebede karar sürdürmeye yemin etmiş bir millettir. İşte bu mücadele boyunca, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar da nice kahramanlıklara şahitlik etti. 6 Eylül 1922 tarihi de İnegöl’ümüzün kahramanlık destanlarından biri. Aynı zamanda kurtuluşun sembolüdür. Aziz milletimiz, 13 ay 26 gün sürecek bu işgali 26 Ağustos 1922’de başlayan ve Milli Mücadelenin kırılma noktalarından biri olan Büyük Taarruz neticesinde kahraman ordumuzla birlikte aşmayı başarmıştır. 6 Eylül 1922 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuz İnegöl’e girerek işgale son vermiştir

"BÜYÜK ZAFERLERİN ARDINDA, BÜYÜK İNANÇLAR VARDIR"

Büyük zaferlerin ardında, büyük inançlar olduğuna vurgu yapan Alper Taban, şöyle devam etti:

- Milletimiz bu uğurda binlerce şehit vermiş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. Her bir dakikası ayrı bir destan olan 6 Eylül tarihi, içerisinde onlarca hikayeyi barındırmaktadır. Bugün bu hikayeler dinlerken dahi tüylerimizi diken diken ederken, aziz milletimiz bu zorlu günleri metanetle yaşamış ve zaferle taçlandırmıştır. Unutmayınız ki büyük zaferlerin ardında, büyük inançlar vardır. İşte o gün Türk Milleti bu büyük inancı ortaya koymuş ve esareti sonlandırmıştır. Bu mücadele bitmedi, sonsuza dek sürecek. Bu millet geçmişte de yedi düvele karşı savaşmıştır. Bugüne baktığımızda yine karşımızda koca bir dünya görüyoruz. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün yine birlik ve beraberliğimiz, toprak bütünlüğümüz üzerinden mücadelemiz devam ediyor. Bizler de yine o gün olduğu gibi emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu vatanın en büyük sahiplerinin bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz olduğu gerçeğini bir kez daha ifade ederek; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin de hayatta olanlarına sağlıklı ömürler, vefat edenlerine rahmet diliyorum. İnegöl’ümüzün 101. kurtuluş yılı kutlu olsun.

Konuşma sonrası protokol üyeleri ve davetliler önce Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada yapılan dualar sonrası Gaziler Derneği de ziyaret edildi.