İpsala Sınır Kapısı açıldı! Yunanistan'da ki yangın nedeniyle kapalı olan sınır kapısı açıldı!

Edirne Valiliği, Yunanistan’a açılan İpsala’da Sınır Kapısı’nda giriş ve çıkışların kontrolü olarak yeniden başladığını duyurdu.

İpsala Sınır Kapısı açıldı! Yunanistan'da ki yangın nedeniyle kapalı olan sınır kapısı açıldı!

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada İpsala Sınır Kapısı’ndan giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapıldığı açıklandı.

İpsala Sınır Kapısı açıldı! Yunanistan'da ki yangın nedeniyle kapalı olan sınır kapısı açıldı! - Resim : 1

DİKKAT! TEKRARDAN KAPANMA RİSKİ BULUNUYOR

Yunanistan’daki yangın nedeniyle sürücülerin yolarda yaşanan risk nedeniyle daha dikkatli olması gerektiğini vurgulandı. Valilik açıklamasında, “Yapılan görüşmelerde, Yunanistan'da yangınların devam ettiği, İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı otobanın ulaşıma kapalı olduğu, yan yollarla ulaşımın sağlanabileceği ancak yan yolların tekrardan kapanma riskinin devam ettiği bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, İpsala Sınır Kapımızdan giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir” ifadeleri yer verildi.

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