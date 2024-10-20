İşçi sınıfı tarih sahnesine çıktı. Türk İş Konfederasyonu öncülüğünde meydanları hınca hınç dolduran emekçiler yeni bir dönemin müjdesini verdi. "Zordayız, geçinemiyoruz" ana sloganıyla son kırk yılın en büyük emekçi eyleminde işçişer, hükümeti uyardı. "Bizi yok sayanlar bedelini öder" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay emekçiyi oy deposu olarak görenlere net mesaj verdi.

"Hükümete sesleniyorum bizi yok saymayın. Bizi yok sayan bedelini öder."

Ankara'da Anadolu Meydanını hınca hınç dolduran işçi sınıfı tarih sahnesine çıktı. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunların çözümüne ağırlığını koydu.

TÜRK-İş Konfederasyonu'nun önderlik ettiği tarihi miting yeni bir dönemin habercisi oldu. İşçi sınfı çözüme ulaşana kadar mücadele kararlılığını gösterdi.

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ aylardır çözüm için ayakta. Ülke genelinde basın açıklaması yaptı, iş durdurdu, illerde mitingler yaptı. Yetmedi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önüne çıktılar..

Emekçilerin yine adresi Ankara oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay özelleştirme planlarına tepki gösterdi.

Atalay konuşmasında emekçinin sendikalı olduğu için yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

TÜİK verilerini de eleştiren Atalay, hükümeti uyardı.