İshak Paşa Sarayı'na Ziyaretçi Akını

Ağrı’da bin 600’lü yılların sonunda yapımı 100 yıl süren İshak Paşa Sarayı, 2023 yılında 213 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sarp dağlarla çevrili tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen görkemli yapısıyla ayakta duruyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi saray, çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi ile Müzesi, Urartu Kalesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor.

Özellikle tatil dönemlerinde daha çok ziyaretçi ağırlayan sarayı, yılın her mevsimi dünyanın dört bir yanından turist ziyaret ediyor.



