İskelenin çökmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi!

Nevşehir’de bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İskelenin çökmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi!
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Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ. (47) ve Abdullah K. (18) iskelenin altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İSKELENİN ÇÖKMESİ SONUCU ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. ve Ali İ. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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