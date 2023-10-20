İSKİ Duyurdu: Çok Sayıda İlçede Su Kesintisi Bekleniyor! 20 Ekim Günü Suyun Kesileceği İlçeler...

İstanbul'da her gün planlı su kesintileri yaşanmaktadır. Bu kesintilerin bir kısmı altyapı çalışmaları bir kısmı da arıza giderme çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle yaşanan kesintiler İSKİ tarafından bildirilmektedir. Peki 20 Ekim günü İstanbul'da hangi ilçede su kesintisi yaşanacak?

20 EKİM 2023 GÜNÜ İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAKIRKÖY:

Kartaltepe Mahallesinin etkileneceği kesinti 13.00'e kadar devam edecek. Kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

BEYKOZ:

Riva mahallesinin etkileneceği kesitisin saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

SARIYER:

Darrüşafaka ve Çamlıtepe mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı deplase çalışmasından kaynaklanan kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek.